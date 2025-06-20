«Безумная ненависть!» Водитель с флагом Палестины столкнул с дороги авто американского конгрессмена-еврея
Водитель с флагом Палестины столкнул в кювет авто конгрессмена США Миллера
Обложка © ТАСС / АР
Американский конгрессмен-еврей Макс Миллер рассказал, что неадекватный водитель столкнул его машину в кювет, после чего скрылся, размахивая палестинским флагом. Об этом политик сообщил в соцсети Х и посетовал, что «ненависть в США вышла из-под контроля».
«Безумная ненависть в этой стране вышла из-под контроля. Сегодня в Роки-Ривер (штат Огайо) меня столкнули с дороги, а затем мне и моей семье угрожал человек, который перед тем, как скрыться, размахивал палестинским флагом», — пожаловался Миллер.
По его словам, мужчина был очень агрессивен, выкрикивал пропалестинские лозунги и пожелал смерти Израилю. Сам Миллер имеет еврейские корни, он уверен, что нападение на него связано именно с эскалацией на Ближнем Востоке. Сейчас политик подал заявление в полицию.
Напомним, военные Израиля ранее вновь нанесли удары по десяткам целей в Тегеране, в том числе по штаб-квартире Агентства Минобороны Ирана по оборонным инновациям и исследованиям (SPND). Также атака была совершена по промышленным и научным объектам, связанным с производством и разработкой ракет и другого вооружения. Накануне Иран заявил, что продолжит давать ответ на подобную агрессию, пока Израиль не будет привлечён к ответственности и не выплатит компенсацию. Конфликт между странами перерос в обмен ударами после того, как Тель-Авив 13 июня обстрелял Тегеран, что привело к десяткам жертвам среди мирного населения.