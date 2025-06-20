«Безумная ненависть!» Водитель с флагом Палестины столкнул с дороги авто американского конгрессмена-еврея

Американский конгрессмен-еврей Макс Миллер рассказал, что неадекватный водитель столкнул его машину в кювет, после чего скрылся, размахивая палестинским флагом. Об этом политик сообщил в соцсети Х и посетовал, что «ненависть в США вышла из-под контроля».

«Безумная ненависть в этой стране вышла из-под контроля. Сегодня в Роки-Ривер (штат Огайо) меня столкнули с дороги, а затем мне и моей семье угрожал человек, который перед тем, как скрыться, размахивал палестинским флагом», — пожаловался Миллер.

По его словам, мужчина был очень агрессивен, выкрикивал пропалестинские лозунги и пожелал смерти Израилю. Сам Миллер имеет еврейские корни, он уверен, что нападение на него связано именно с эскалацией на Ближнем Востоке. Сейчас политик подал заявление в полицию.