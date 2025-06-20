Мадуро призвал лишить Израиль ядерного оружия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к ООН с призывом принять меры по разоружению Израиля и осуществить глобальную денуклеаризацию. Он подчеркнул, что поскольку Тель-Авив обладает ядерным оружием, он должен уничтожить свои боезаряды.

«Организация Объединённых Наций должна содействовать продвижению договора о полной денуклеаризации всех стран, а те, кто имеет ядерное оружие, обязаны полностью его уничтожить», — сказал Мадуро в ходе выступления в Каракасе в эфире телеканала VTV.

Глава Венесуэлы отметил, что Иран неоднократно заявлял о своём исключительно мирном использовании ядерной энергии, руководствуясь религиозными и этическими принципами. В подтверждение этого он сослался на недавние заявления директора разведки США Тулси Габбард и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которые утверждают, что Тегеран не обладает и не разрабатывает ядерное оружие.

По данным Федерации американских учёных и Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Израиль имеет около 90 ядерных боеголовок. Согласно информации аналитического портала Middle East Eye, Тель-Авив обладает от 750 до 1110 кг плутония, чего было бы достаточно для создания от 187 до 277 единиц ядерного оружия. Официально Израиль не подтверждает, но и не опровергает наличие ядерного оружия. При этом страна не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.