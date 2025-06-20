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20 июня, 05:58

В Кремле оценили сообщения СМИ о возможном ядерном ударе США по Ирану

Песков: Применение США ядерного оружия в Иране стало бы катастрофой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана, назвав подобные сообщения спекулятивными. По его словам, такой сценарий привел бы к катастрофическим последствиям, однако обсуждать его всерьёз не представляется возможным из-за обилия неподтверждённой информации.

«Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», — заявил представитель Кремля ТАСС.

Поводом для заявления Пескова стали слова журналистки Fox News Джеки Хайнрик, которая сообщила, что Вашингтон рассматривает вариант нанесения ядерного удара по подземному центру обогащения урана в Фордо.

Ранее The New York Times, ссылаясь на источники в американских спецслужбах, писала, что Тегеран может начать разработку собственного ядерного оружия в ответ на атаку США или убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом, по данным издания, окончательного решения о создании бомбы иранское руководство пока не приняло. В марте директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что Вашингтон не располагает данными о возобновлении Ираном военной ядерной программы. Она подчеркнула, что Хаменеи не давал санкции на подобные действия, а программа, свёрнутая в 2003 году, остаётся замороженной.

В США раскрыли возможные сроки ударов по ядерным объектам Ирана
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Также Life.ru рассказывал, что в США обсуждают возможность применения мощнейшей бомбы GBU-57 для уничтожения подземных объектов ядерной программы Ирана. Эта 13,6-тонная корректируемая бомба способна пробивать до 61 метра грунта и предназначена для ликвидации глубоко защищённых целей, таких как бункеры в Фордо. Основным носителем считается стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.

Никита Никонов
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