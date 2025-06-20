В Кремле оценили сообщения СМИ о возможном ядерном ударе США по Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана, назвав подобные сообщения спекулятивными. По его словам, такой сценарий привел бы к катастрофическим последствиям, однако обсуждать его всерьёз не представляется возможным из-за обилия неподтверждённой информации.

«Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», — заявил представитель Кремля ТАСС.

Поводом для заявления Пескова стали слова журналистки Fox News Джеки Хайнрик, которая сообщила, что Вашингтон рассматривает вариант нанесения ядерного удара по подземному центру обогащения урана в Фордо.

Ранее The New York Times, ссылаясь на источники в американских спецслужбах, писала, что Тегеран может начать разработку собственного ядерного оружия в ответ на атаку США или убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом, по данным издания, окончательного решения о создании бомбы иранское руководство пока не приняло. В марте директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что Вашингтон не располагает данными о возобновлении Ираном военной ядерной программы. Она подчеркнула, что Хаменеи не давал санкции на подобные действия, а программа, свёрнутая в 2003 году, остаётся замороженной.