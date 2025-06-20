«Поражены десятки целей»: Израиль отчитался о новых ударах по Ирану

Военные Израиля нанесли удары по десяткам целей в Тегеране, в том числе по штаб-квартире Агентства Минобороны Ирана по оборонным инновациям и исследованиям (SPND). Также атака была совершена по промышленным и научным объектам, связанным с производством и разработкой ракет и другого вооружения, сообщает пресс-служба израильской армии.