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Регион
20 июня, 07:07

«Поражены десятки целей»: Израиль отчитался о новых ударах по Ирану

Армия Израиля поразила военные, промышленные и научные объекты в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Военные Израиля нанесли удары по десяткам целей в Тегеране, в том числе по штаб-квартире Агентства Минобороны Ирана по оборонным инновациям и исследованиям (SPND). Также атака была совершена по промышленным и научным объектам, связанным с производством и разработкой ракет и другого вооружения, сообщает пресс-служба израильской армии.

«Армия обороны Израиля завершила серию ударов в центре Тегерана: были поражены десятки целей, включая военные объекты, связанные с производством ракет, и штаб-квартиру SPND, связанные с иранским ядерным проектом», — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) смог предотвратить попытку покушения Израиля на главу иранского МИД Аббаса Аракчи. Спасти дипломата удалось благодаря определённым мерам безопасности.

Наталья Афонина
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