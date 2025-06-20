КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи

Советник главы МИД Ирана Мохаммад-Хосейн Ранджбаран заявил в социальной сети X, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) несколько дней назад предотвратил попытку покушения Израиля на Аббаса Аракчи. Это заявление прозвучало накануне переговоров Тегерана с «евротройкой» в Женеве.

«Если бы не меры безопасности, предпринятые КСИР, возможно, несколько дней назад в Тегеране было бы проведено покушение против него, которое, слава Богу, было предотвращено», — сообщил Ранджбаран.

По его словам, главы иранского МИД Аракчи считает себя солдатом родины больше, чем главой дипломатической службы.