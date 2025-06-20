Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 01:42

КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Советник главы МИД Ирана Мохаммад-Хосейн Ранджбаран заявил в социальной сети X, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) несколько дней назад предотвратил попытку покушения Израиля на Аббаса Аракчи. Это заявление прозвучало накануне переговоров Тегерана с «евротройкой» в Женеве.

«Если бы не меры безопасности, предпринятые КСИР, возможно, несколько дней назад в Тегеране было бы проведено покушение против него, которое, слава Богу, было предотвращено», — сообщил Ранджбаран.

По его словам, главы иранского МИД Аракчи считает себя солдатом родины больше, чем главой дипломатической службы.

В Кремле прокомментировали возможное устранение Али Хаменеи
В Кремле прокомментировали возможное устранение Али Хаменеи

Ранее израильский президент Ицхак Герцог высказался о ликвидации лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, руководство страны не рассматривает Хаменеи в качестве объекта для нанесения ударов. Он уверил, что свержение власти в Тегеране также не входит в стратегические планы Израиля.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar