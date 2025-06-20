В Поднебесной с изумлением отреагировали на старый прогноз Владимира Жириновского о ближневосточном конфликте, опубликованный китайским изданием Baijiahao. Основатель ЛДПР ещё в 2019 году предрекал эскалацию противостояния между Израилем и Ираном.

«Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил тогда Жириновский.

Политик считал, что на фоне накаляющейся остановки все забудут о существовании Украины, а конфликт между Ираном и Израилем вполне может перерасти в третью мировую войну.

Китайские аналитики подчёркивают, что Жириновский с поразительной точностью предвидел, что после 2020 года регион погрузится в хаос, а мировая экономика столкнётся с беспрецедентным ростом цен на нефть.

Сегодня, когда нефтяные котировки приближаются к отметке $200 за баррель, эти слова обретают пугающую актуальность. Авторы статьи уверены, что дело здесь не в даре ясновидения Жириновского, а его уникальной способности детально анализировать глобальные процессы, понимая при этом, к чему они могут привести.