Репарации и наказание: В Иране назвали условия для прекращения ударов по Израилю

Иранский Совет национальной безопасности заявил, что военные действия не прекратятся до тех пор, пока Израиль не будет привлечен к ответственности и не выплатит компенсацию. Тегеран настаивает на этих условиях как на необходимых для прекращения ответных ударов. Совет также предупредил, что любая страна, оказывающая поддержку Израилю, столкнётся с немедленным военным ответом.

«Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены», — говорится сообщении Совета.