Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 июня, 16:48

Репарации и наказание: В Иране назвали условия для прекращения ударов по Израилю

Иран потребовал репараций от Израиля и пообещал продолжить атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tanitost

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tanitost

Иранский Совет национальной безопасности заявил, что военные действия не прекратятся до тех пор, пока Израиль не будет привлечен к ответственности и не выплатит компенсацию. Тегеран настаивает на этих условиях как на необходимых для прекращения ответных ударов. Совет также предупредил, что любая страна, оказывающая поддержку Израилю, столкнётся с немедленным военным ответом.

«Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены», — говорится сообщении Совета.

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Ранее сообщалось, что Иран впервые с начала конфликта с Израилем применил ракету с кассетным боеприпасом. Такие боезаряды наносят масштабный урон и представляют особую опасность для мирного населения. Их использование ограничено международным правом: Конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года прямо запрещает применение подобных вооружений.

Милена Скрипальщикова
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