СМИ узнали о прямых переговорах Ирана с США

Иранские власти начали прямые переговоры с США на фоне обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники

После начала израильских ударов по Ирану глава иранского МИД Аббас Аракчи несколько раз созванивался со Стивом Уиткоффом, специальным представителем США на Ближнем Востоке. По данным агентства, целью этих контактов был поиск дипломатического решения возникшего кризиса.