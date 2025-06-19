СМИ узнали о прямых переговорах Ирана с США
Reuters: Иран провёл переговоры с США на фоне обострения конфликта с Израилем
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Иранские власти начали прямые переговоры с США на фоне обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники
После начала израильских ударов по Ирану глава иранского МИД Аббас Аракчи несколько раз созванивался со Стивом Уиткоффом, специальным представителем США на Ближнем Востоке. По данным агентства, целью этих контактов был поиск дипломатического решения возникшего кризиса.
Аракчи заявил Уиткоффу, что Иран не возобновит переговоры по ядерной программе до прекращения израильских атак. При этом, по словам одного из собеседников агентства, Аракчи намекнул на возможность уступок со стороны Ирана в ядерной сфере, если США окажут давление на Израиль.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил возможность нанесения удара американскими силами по иранским ядерным объектам. Незадолго до этого он одобрил план военной операции против исламской республики, но пока не дал команду на его исполнение.