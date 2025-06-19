«Крайне опасный шаг»: В МИД РФ предостерегли США от войны против Ирана
Захарова: РФ предостерегла США от вмешательства в боевые действия против Ирана
Обложка © Life.ru
Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем, назвав такой шаг опасным и чреватым непредсказуемыми последствиями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями», — сказала она.
Захарова добавила, что Россия прилагает политико-дипломатические усилия для урегулирования кризиса. По её словам, важно не допустить эскалации, добиться прекращения огня и создать условия для переговоров. Она также сообщила, что с начала конфликта Владимир Путин и Сергей Лавров провели серию переговоров с лидерами Израиля, Ирана, США, Турции, ОАЭ и других стран.
Дипломат выразила надежду, что стороны осознают необходимость поиска компромиссов, и подтвердила готовность Москвы содействовать урегулированию иранской ядерной программы на основе международного права. Захарова отметила, что Россия поддерживает заявления Тегерана о приверженности ДНЯО и его готовности к диалогу с США при условии прекращения израильских атак. Москва убеждена, что устойчивое решение возможно только через переговоры.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил возможность нанесения удара американскими силами по иранским ядерным объектам. Незадолго до этого он одобрил план военной операции против исламской республики, но пока не дал команду на его исполнение.