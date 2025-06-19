«Крайне опасный шаг»: В МИД РФ предостерегли США от войны против Ирана

Москва предостерегла Вашингтон от вмешательства в конфликт между Ираном и Израилем, назвав такой шаг опасным и чреватым непредсказуемыми последствиями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативными последствиями», — сказала она.

Захарова добавила, что Россия прилагает политико-дипломатические усилия для урегулирования кризиса. По её словам, важно не допустить эскалации, добиться прекращения огня и создать условия для переговоров. Она также сообщила, что с начала конфликта Владимир Путин и Сергей Лавров провели серию переговоров с лидерами Израиля, Ирана, США, Турции, ОАЭ и других стран.