Более 20 человек погибли в Газе в результате атаки Израиля

В секторе Газа в результате ночных ударов израильской армии погибли по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Согласно данным телеканала, авиация Израиля нанесла удары по палаточному лагерю для перемещённых лиц, а также по центральным районам анклава.

Израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа 18 марта, нанеся массированные удары и прервав режим прекращения огня, действовавший с января. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила эти действия отказом движения ХАМАС от предложений, выдвинутых посредниками, заявив, что целью операции является освобождение всех заложников. ХАМАС возложил ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.