Более 20 человек погибли в Газе в результате атаки Израиля
Al Jazeera: В секторе Газа в результате израильских ударов погиб 21 человек
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В секторе Газа в результате ночных ударов израильской армии погибли по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Согласно данным телеканала, авиация Израиля нанесла удары по палаточному лагерю для перемещённых лиц, а также по центральным районам анклава.
Израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа 18 марта, нанеся массированные удары и прервав режим прекращения огня, действовавший с января. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила эти действия отказом движения ХАМАС от предложений, выдвинутых посредниками, заявив, что целью операции является освобождение всех заложников. ХАМАС возложил ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.
Ранее сообщалось, что израильские танки открыли огонь по скоплению людей, ожидавших гуманитарную помощь. Погибли десятки палестинцев. Очевидцы сообщали, что танки произвели несколько выстрелов по тысячам людей, собравшихся вдоль дороги в надежде получить продовольствие. Этот инцидент стал одним из самых смертоносных с момента возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.