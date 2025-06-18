Израиль из танков расстрелял очередь за гуманитаркой в секторе Газа, погибли 59 человек

В городе Хан-Юнис, расположенном в южной части сектора Газа, произошла трагедия: в результате обстрела израильскими танками скопления людей возле пункта распределения гуманитарной помощи погибли 59 палестинцев. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам очевидцев, опрошенных Reuters, израильские танки произвели как минимум два выстрела по тысячам людей, собравшихся вдоль главной восточной дороги Хан-Юниса в ожидании гуманитарной помощи. Люди надеялись получить продовольствие из грузовиков, следующих по этому маршруту.

Ужасающие кадры после нападения израильских танков. Видео © Х / @Reuters

«Никто не смотрит на этих людей с жалостью. Люди умирают, их разрывают на части, чтобы добыть еду для своих детей. Посмотрите на этих людей, все эти люди разрываются, чтобы добыть муку, чтобы прокормить своих детей», — заявил один из очевидцев.

Палестинские медики подтвердили гибель не менее 59 человек и ранения 221, при этом состояние 20 пострадавших оценивается как критическое. Из-за нехватки специализированного транспорта раненых спешно доставляли в больницу на доступных средствах – гражданских автомобилях, рикшах и даже повозках, запряжённых ослами. Этот инцидент стал самым смертоносным с момента возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор Газа в мае.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ей известно о сообщениях о жертвах среди мирного населения. В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего. ЦАХАЛ выразил сожаление о любом вреде, причинённом непричастным лицам.