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Регион
18 июня, 01:58

Около 400 палестинцев пострадали в секторе Газа за последние сутки

Минздрав Газы сообщил о почти 400 раненых и 55 погибших за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotorawin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotorawin

В секторе Газа за последние сутки зафиксировано резкое увеличение числа пострадавших. По официальным данным, 397 человек получили ранения, как минимум 55 погибли. Об этом сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава в своём официальном телеграм-канале.

«За прошедшие сутки больницы Газы приняли 61 погибшего, включая извлечённые из-под обломков тела 6 человек, убитых ранее. Также были доставлены 397 раненых», — говорится в сводке ведомства.

Обострение ситуации в регионе продолжается. По подсчётам министерства, с начала масштабных боевых действий в Газе погибли 55 493 человека, ещё 129 320 получили ранения. Особо подчёркивается, что только с 18 марта текущего года, когда Израиль вновь активизировал военную операцию, в секторе были убиты 5 194 человека, а 17 279 получили травмы различной степени тяжести.

Три человека погибли и свыше 60 пострадали после удара Ирана по Израилю
Три человека погибли и свыше 60 пострадали после удара Ирана по Израилю

Ранее иранские ракетные удары, начавшиеся 13 июня, привели к гибели 24 человек и ранениям более 640 мирных жителей. Об этом сообщил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. На фоне обострения обстановки российским гражданам, находящимся в Тегеране, предоставлена возможность эвакуации — соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Андрей Васильев
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