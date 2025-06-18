Около 400 палестинцев пострадали в секторе Газа за последние сутки
Минздрав Газы сообщил о почти 400 раненых и 55 погибших за сутки
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В секторе Газа за последние сутки зафиксировано резкое увеличение числа пострадавших. По официальным данным, 397 человек получили ранения, как минимум 55 погибли. Об этом сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава в своём официальном телеграм-канале.
«За прошедшие сутки больницы Газы приняли 61 погибшего, включая извлечённые из-под обломков тела 6 человек, убитых ранее. Также были доставлены 397 раненых», — говорится в сводке ведомства.
Обострение ситуации в регионе продолжается. По подсчётам министерства, с начала масштабных боевых действий в Газе погибли 55 493 человека, ещё 129 320 получили ранения. Особо подчёркивается, что только с 18 марта текущего года, когда Израиль вновь активизировал военную операцию, в секторе были убиты 5 194 человека, а 17 279 получили травмы различной степени тяжести.
Ранее иранские ракетные удары, начавшиеся 13 июня, привели к гибели 24 человек и ранениям более 640 мирных жителей. Об этом сообщил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. На фоне обострения обстановки российским гражданам, находящимся в Тегеране, предоставлена возможность эвакуации — соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.