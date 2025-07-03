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3 июля, 19:27

«Проклятие Зеленского» нависло над Стармером: Британские лейбористы хотят сменить премьера

Sky News: Премьер Британии Стармер может уйти в отставку в течение месяцев

Кир Стармер с Владимиром Зеленским. Обложка © ТАСС / AP / Jaimi Joy

Кир Стармер с Владимиром Зеленским. Обложка © ТАСС / AP / Jaimi Joy

Лейбористские депутаты допускают возможную отставку Кира Стармера в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в партии.

«Уровень недовольства и отчаяния в кругах Лейбористской партии настолько поразителен, что прямо сейчас слышно от министров в правительстве, что Стармеру, возможно, придётся уйти в отставку через несколько месяцев», передаёт телеканал.

По информации источников, плохие результаты на предстоящих в мае выборах в Уэльсе, Шотландии и Лондоне могут стать поводом для смены руководства. Критики отмечают низкую эффективность работы правительства Стармера.

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Если Кир Стармер действительно так скоропостижно покинет свой пост (он стал премьер-министром 5 июля 2024 года), то россияне вряд ли будут по нему скучать. Ничего хорошего в отношениях Москвы и Лондона не произошло, пока он находился во главе правительства королевства. Зато политик собирался передать Киеву 350 ракет ПВО на 70 миллионов фунтов стерлингов и взять их из процентов, полученных от замороженных активов России.

Юрий Лысенко
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