Российские войска нанесли прицельный удар высокоточным оружием по базе в Очакове, где украинские военные готовились к высадке десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы Херсонской области. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, благодаря этой операции была выведена из строя ключевая точка, где проходила подготовка боевиков для переброски на стратегические участки побережья. Особое внимание он уделил тому факту, что среди личного состава ВСУ всё чаще встречаются иностранные наёмники, прибывающие для восполнения кадрового дефицита украинской армии.

«Тут что ещё примечательно, что всё больше и больше военнослужащих ВСУ — это уже не украинские военнослужащие. Всё больше и больше наёмников, которые приезжают и таким вот образом восполняют нехватку в украинской армии», — отметил глава региона.

Сальдо добавил, что попытки украинских сил осуществить десантные операции на деле оказываются безрезультатными.