Стрелок-сапёр Толстый целых 63 дня прожил на необитаемом острове и сдерживал ВСУ
Солдат ВС РФ Толстый 63 дня прожил один на острове в ДНР, отбиваясь от ВСУ
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Стрелок-сапёр с позывным Толстый из 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады ВС РФ провёл почти два месяца в полной изоляции на необитаемом острове на реке Днепр. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
За 63 дня на острове Толстый пережил множество вражеских обстрелов — их точное количество он уже и не помнит. Необходимые медикаменты и припасы доставлялись дронами, что позволяло сохранять боеспособность и не покидать позицию.
«Задача была поставлена. Её и выполнял. Выбора в такой ситуации попросту нет», — сказал военнослужащий.
После ранения Толстый не смог продолжать участвовать в боевых действиях, поэтому стал поваром в подразделении. Сейчас он готовит пищу для сослуживцев, часто сам лепит пельмени — огромный вклад в моральный дух бойцов.
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