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1 августа, 07:14

Стрелок-сапёр Толстый целых 63 дня прожил на необитаемом острове и сдерживал ВСУ

Солдат ВС РФ Толстый 63 дня прожил один на острове в ДНР, отбиваясь от ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KelaVi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KelaVi

Стрелок-сапёр с позывным Толстый из 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады ВС РФ провёл почти два месяца в полной изоляции на необитаемом острове на реке Днепр. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

За 63 дня на острове Толстый пережил множество вражеских обстрелов — их точное количество он уже и не помнит. Необходимые медикаменты и припасы доставлялись дронами, что позволяло сохранять боеспособность и не покидать позицию.

«Задача была поставлена. Её и выполнял. Выбора в такой ситуации попросту нет», — сказал военнослужащий.

После ранения Толстый не смог продолжать участвовать в боевых действиях, поэтому стал поваром в подразделении. Сейчас он готовит пищу для сослуживцев, часто сам лепит пельмени — огромный вклад в моральный дух бойцов.

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Ранее Life.ru рассказывал, как 10-летний Серёжа Щеглов из Курской области украл патронные ленты у украинских боевиков, передав их российским солдатам. За это мальчику вручили награду, а снятые им на телефон материалы были переданы в ФСБ.

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Владимир Озеров
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