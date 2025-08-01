Стрелок-сапёр Толстый целых 63 дня прожил на необитаемом острове и сдерживал ВСУ

Стрелок-сапёр с позывным Толстый из 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады ВС РФ провёл почти два месяца в полной изоляции на необитаемом острове на реке Днепр. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

За 63 дня на острове Толстый пережил множество вражеских обстрелов — их точное количество он уже и не помнит. Необходимые медикаменты и припасы доставлялись дронами, что позволяло сохранять боеспособность и не покидать позицию.

«Задача была поставлена. Её и выполнял. Выбора в такой ситуации попросту нет», — сказал военнослужащий.

После ранения Толстый не смог продолжать участвовать в боевых действиях, поэтому стал поваром в подразделении. Сейчас он готовит пищу для сослуживцев, часто сам лепит пельмени — огромный вклад в моральный дух бойцов.