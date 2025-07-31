Бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей из Часова Яра, которые месяцами прятались от ВСУ

Российские военные эвакуировали большинство жителей Часова Яра. Мирное население, укрывавшееся в подвалах, выведено из города после его освобождения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», — заявили собеседники агентства.

По их словам, люди долгое время скрывались в подвальных помещениях, ожидая прихода российских военных. В настоящее время продолжаются поисковые работы — военным предстоит обследовать множество укрытий на предмет возможного нахождения там людей.

Отмечается, что спецоперация по эвакуации мирных жителей проводилась с учётом сложной оперативной обстановки. Российские военные обеспечивали безопасные коридоры для вывода населения из зоны боевых действий.