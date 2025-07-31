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Регион
31 июля, 08:02

Бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей из Часова Яра, которые месяцами прятались от ВСУ

ТАСС: ВС РФ вывели большинство мирных жителей из Часова Яра

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские военные эвакуировали большинство жителей Часова Яра. Мирное население, укрывавшееся в подвалах, выведено из города после его освобождения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», — заявили собеседники агентства.

По их словам, люди долгое время скрывались в подвальных помещениях, ожидая прихода российских военных. В настоящее время продолжаются поисковые работы — военным предстоит обследовать множество укрытий на предмет возможного нахождения там людей.

Отмечается, что спецоперация по эвакуации мирных жителей проводилась с учётом сложной оперативной обстановки. Российские военные обеспечивали безопасные коридоры для вывода населения из зоны боевых действий.

В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО
В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО

Часов Яр, освобождённый российскими войсками после более чем года боёв, считался одним из наиболее укреплённых узлов обороны ВСУ в Донбассе. Его особая оборонительная мощь объяснялась сочетанием сложного ландшафта и специфики городской застройки. Ранее Минобороны России официально сообщило о взятии города под контроль. Также начальник разведки бригады «Восток» с позывным Тэпа заявил, что Армия России продолжает уничтожать остатки украинских бойцов в районе Часова Яра.

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Алиса Хуссаин
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