Бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей из Часова Яра, которые месяцами прятались от ВСУ
ТАСС: ВС РФ вывели большинство мирных жителей из Часова Яра
ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
Российские военные эвакуировали большинство жителей Часова Яра. Мирное население, укрывавшееся в подвалах, выведено из города после его освобождения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», — заявили собеседники агентства.
По их словам, люди долгое время скрывались в подвальных помещениях, ожидая прихода российских военных. В настоящее время продолжаются поисковые работы — военным предстоит обследовать множество укрытий на предмет возможного нахождения там людей.
Отмечается, что спецоперация по эвакуации мирных жителей проводилась с учётом сложной оперативной обстановки. Российские военные обеспечивали безопасные коридоры для вывода населения из зоны боевых действий.
Часов Яр, освобождённый российскими войсками после более чем года боёв, считался одним из наиболее укреплённых узлов обороны ВСУ в Донбассе. Его особая оборонительная мощь объяснялась сочетанием сложного ландшафта и специфики городской застройки. Ранее Минобороны России официально сообщило о взятии города под контроль. Также начальник разведки бригады «Восток» с позывным Тэпа заявил, что Армия России продолжает уничтожать остатки украинских бойцов в районе Часова Яра.