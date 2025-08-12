Встреча Путина и Трампа
12 августа, 18:18

«Земля не продаётся»: Порошенко* высказался о передаче территорий России

Порошенко* — об обмене территориями: Наша земля не продаётся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что сделка, предполагающая обмен территориями на прекращение боевых действий, создаст опасный прецедент. Его слова передаёт телеканал Sky News.

«Наша земля не продаётся. Без Украины не может быть принято окончательного решения», — отметил Порошенко*.

Так он прокомментировал слухи о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп якобы предварительно договорились о прекращении боевых действий на Украине в обмен на вывод ВСУ из новых российских регионов. Порошенко* добавил, что без участия Украины в переговорах ни российские, ни американские лидеры не могут принимать никаких окончательных решений. В то же время он выразил надежду на прекращение огня без каких-либо предварительных договорённостей.

Ранее Дональд Трамп выразил несогласие со словами главаря киевского режима о невозможности территориального урегулирования конфликта по конституции. Президент США напомнил, что Зеленскому не требовалось одобрения, чтобы вступить в конфликт. Хозяин Белого дома также допустил, что возможное соглашение между Россией и Украиной может включать территориальный обмен.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

