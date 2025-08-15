Российская Армия освободила Александроград в ДНР

За прошедшую неделю российские войска добились ощутимых успехов на территории Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Восток» провели успешную штурмовую операцию, в результате которой был освобождён город Александроград — важный стратегический пункт в регионе. Об этом сообщила пресс-служьа Минобороны РФ.