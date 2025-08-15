Встреча Путина и Трампа
Регион
15 августа, 10:46

Российская Армия освободила Александроград в ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую неделю российские войска добились ощутимых успехов на территории Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Восток» провели успешную штурмовую операцию, в результате которой был освобождён город Александроград — важный стратегический пункт в регионе. Об этом сообщила пресс-служьа Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили Александроград Донецкой Народной Республики», — рассказали представители военного ведомства.

Таким образом, за семь дней под контроль российских сил перешли семь населённых пунктов — Александроград, Щербиновка, Яблоновка, Луначарское, Суворово, Никаноровка и Искра. Это существенно изменит расстановку сил на передовой.

Бабушка с иконой выбежала к российскому дрону в Покровске и показала укрытие мирных жителей

Ранее Life.ru сообщал, что после освобождения населённого пункта Искра под контролем российской армии находятся 50 километров границы Днепропетровской области. Там создаётся буферная зона. При этом наступление ВС РФ на других направлениях также деморализует ВСУ.

Владимир Озеров
