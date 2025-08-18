Сырский трезво оценил ситуацию на фронте для ВСУ и сделал заявление
Главком Сырский признал, что ситуация для ВСУ на фронте действительно сложная
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova
Текущая ситуация на фронте оказалась «действительно сложной» для ВСУ. Об этом заявил главком украинской армии Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».
«Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России», — сказал Сырский.
Ранее сообщалось, что российская руппировка «Север» укрепила позиции в Харьковской и Сумской областях, нанеся удары по штурмовому полку и нескольким бригадам ВСУ, включая механизированные, десантные, артиллерийские и теробороны. При этом ВСУ не оставляют попыток восстановить свои позиции на Харьковщине и Сумщине, закрывая дыры на линии фронта иностранными наёмниками.