18 августа, 07:28

Сырский трезво оценил ситуацию на фронте для ВСУ и сделал заявление

Главком Сырский признал, что ситуация для ВСУ на фронте действительно сложная

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Текущая ситуация на фронте оказалась «действительно сложной» для ВСУ. Об этом заявил главком украинской армии Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

«Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России», — сказал Сырский.

Любой ценой: Сырский приказал ВСУ вернуть позиции под Сумами
Ранее сообщалось, что российская руппировка «Север» укрепила позиции в Харьковской и Сумской областях, нанеся удары по штурмовому полку и нескольким бригадам ВСУ, включая механизированные, десантные, артиллерийские и теробороны. При этом ВСУ не оставляют попыток восстановить свои позиции на Харьковщине и Сумщине, закрывая дыры на линии фронта иностранными наёмниками.

Мария Любицкая
