Любой ценой: Сырский приказал ВСУ вернуть позиции под Сумами

Приказ о восстановлении утраченных позиций на Сумском направлении отдал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он призвал любой ценой вернуть территории, несмотря на серьёзные потери. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Командование оперативно-тактической группировки «Сумы» получило задачу от Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы», — рассказали в силовых структурах.

По его словам, украинские подразделения получили задачу действовать максимально жёстко, чтобы прорваться к позициям российской группировки «Север» в районе Юнаковки. Для этого командование ВСУ стягивает резервы и бросает в бой всё, что есть в наличии.