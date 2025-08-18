Любой ценой: Сырский приказал ВСУ вернуть позиции под Сумами
Сырский потребовал от военных восстановить позиции на Сумщине, несмотря на потери
Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ
Приказ о восстановлении утраченных позиций на Сумском направлении отдал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он призвал любой ценой вернуть территории, несмотря на серьёзные потери. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
«Командование оперативно-тактической группировки «Сумы» получило задачу от Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы», — рассказали в силовых структурах.
По его словам, украинские подразделения получили задачу действовать максимально жёстко, чтобы прорваться к позициям российской группировки «Север» в районе Юнаковки. Для этого командование ВСУ стягивает резервы и бросает в бой всё, что есть в наличии.
Ранее в районе Степового и Алексеевки Сумской области наблюдалась пауза в боевых действиях. Затишье было связано с визитом главкома ВСУ Александра Сырского на командный пункт 95-й десантно-штурмовой бригады. В этот период украинская армия перегруппировывалась, восстанавливала силы и пополняла штурмовые подразделения за счёт бойцов других бригад.