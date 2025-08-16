В украинской армии зафиксирован вопиющий случай исчезновения целого подразделения. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, группа мобилизованных 71-й отдельной егерской бригады ВСУ пропала без вести спустя всего 10 дней после прибытия на фронт.

Согласно показаниям родственницы одного из военнослужащих, новобранцы были направлены в населённый пункт Нижняя Сыроватка в Сумской области, а через полторы недели отправлены на боевое задание. Однако после этого они перестали выходить на связь всем составом.

Источник агентства отмечает, что подобные случаи стали системной проблемой в ВСУ. Командование сознательно бросает плохо подготовленных мобилизованных на передовую, чтобы сдерживать наступление российских войск, одновременно сохраняя более боеспособные части для возможного контрудара. По данным собеседника, эта практика получила среди военных циничное название «закидывание мясом».