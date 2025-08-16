Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 17:48

Озвучен средний срок жизни штурмовиков ВСУ под Сумами

ТАСС: Украинские военнослужащие под Сумами живут в среднем не больше 10 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мобилизованные военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады ВСУ на Сумщине, пройдя лишь минимальную подготовку, отправляются на штурмы. В результате их боевой путь на фронте зачастую ограничивается десятью днями, сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах. По их словам, такая ситуация характерна не только для этой бригады, но и для других украинских частей.

«По данным родственницы одного из военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, группа мобилизованных из учебки прибыла в пункт дислокации бригады под Сумами (населённый пункт Нижняя Сыроватка) и через 10 дней отправлена на боевое задание — штурм, где исчезла в полном составе», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства сообщил, что ВСУ, пытаясь остановить продвижение российских войск, параллельно формируют ударные группы. Однако, по его словам, срок службы новобранцев в механизированных и территориальных подразделениях крайне мал и продолжает сокращаться. До этого стало известно о переброске значительных сил ВСУ (более 40 бригад и полков) на Сумское и Харьковское направления, где они несут ощутимые потери.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ под Сумами. Он отметил, что в ходе операции были также подавлены вражеские беспилотники средствами РЭБ и антидронами, при этом ущерб боевым позициям ВС РФ нанесён не был.

Наталья Демьянова
