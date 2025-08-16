Украинский солдат отомстил сослуживцам, подставив их под удар российских БПЛА

Солдат Нацгвардии Украины из 3-й отдельной бригады передал ВС России данные о местоположении своих сослуживцев из мести. Об этом сообщил ресурс «Работайте, братья!».

«А сможете дать жару по моим координатам? Меня в подразделении начали чмырить за низкое мпс. Хочу отомстить с*****. Вот по этим цифрам наводитесь <...>. Накрывайте завтра днём, как раз отделение с бз (боевое задание — прим. Life.ru) вернётся. Я умчу в это время в соседнюю располагу», — написал он в чат-бот канала.

Солдата зафиксировали через Telegram, куда он отправил сведения о позиции сослуживцев. Проверка данных показала, что обидчики находились в доме в районе населённого пункта Удачное. На следующий день к этому месту направили два беспилотника, которые поразили назначенные цели.