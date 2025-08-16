«Передержка» вместо фронта: Военкор предложил решение для «пленных-рецидивистов» ВСУ

Некоторые бойцы ВСУ после обмена снова оказываются на фронте и попадают в плен уже в третий раз. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военкор Станислав Обищенко.

«То есть, его меняют, он подписывает контракт с украинцами, возвращается на фронт, попадает в плен», — заявил эксперт.

Обищенко пояснил, что командование ВСУ использует таких бойцов в первую очередь для штурмовых операций, учитывая их боевой опыт, что приводит к повторному пленению. Военкор предложил организовать для таких военнопленных «передержку» и отправлять их на общественные работы.