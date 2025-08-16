На грани бунта: Стало известно о конфликте в ВСУ, который может обернуться полным крахом армии
Эксперт Матвийчук: В ВСУ нарастает конфликт между рядовыми и офицерами
Обложка © Пресс-служба Зеленского
В украинской армии усиливается конфликт между рядовыми бойцами и офицерским составом. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, моральное состояние военнослужащих ВСУ продолжает ухудшаться, а многие солдаты не видят смысла в дальнейшем сопротивлении. Матвийчук добавил, что значительная часть личного состава считает необходимым прекратить боевые действия и договориться с Россией.
«То есть, собственно говоря, сейчас нарастает антагонистическое противоречие между нижними чинами армии и офицерами», — заявил Матвийчук.
Ранее захваченный украинский военнослужащий сообщил, что недовольство среди личного состава ВСУ наблюдается не только в зоне боевых действий. По его словам, деморализация была заметна ещё во время обучения. В тренировочных лагерях, подчеркнул он, большинство военных открыто выражало нежелание отправляться на фронт. Также пленный отметил повсеместную апатию и отсутствие мотивации у сослуживцев.