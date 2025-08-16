На грани бунта: Стало известно о конфликте в ВСУ, который может обернуться полным крахом армии

В украинской армии усиливается конфликт между рядовыми бойцами и офицерским составом. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, моральное состояние военнослужащих ВСУ продолжает ухудшаться, а многие солдаты не видят смысла в дальнейшем сопротивлении. Матвийчук добавил, что значительная часть личного состава считает необходимым прекратить боевые действия и договориться с Россией.

«То есть, собственно говоря, сейчас нарастает антагонистическое противоречие между нижними чинами армии и офицерами», — заявил Матвийчук.