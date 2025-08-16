«Любой ценой»: ВСУ стягивают силы для взятия Новоконстантиновки

Генштаб ВСУ поставил 225-му штурмовому полку задачу во что бы то ни стало занять село Новоконстантиновка на Сумском направлении. Об этом РИА «Новости» заявил информированный источник в российских силовых ведомствах.

«Основные усилия противник сосредоточил в Новоконстантиновке. В атаках принимают участие максимальное количество личного состава и техники, также задействуются подразделения ССО», — отметил собеседник агентства.