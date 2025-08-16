«Любой ценой»: ВСУ стягивают силы для взятия Новоконстантиновки
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Генштаб ВСУ поставил 225-му штурмовому полку задачу во что бы то ни стало занять село Новоконстантиновка на Сумском направлении. Об этом РИА «Новости» заявил информированный источник в российских силовых ведомствах.
«Основные усилия противник сосредоточил в Новоконстантиновке. В атаках принимают участие максимальное количество личного состава и техники, также задействуются подразделения ССО», — отметил собеседник агентства.
По данным источника, украинским военным приказано не только захватить населённый пункт, но и предоставить видеодоказательства успеха операции для подтверждения заявлений командования.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации предотвратили попытки Украины нанести удары по территории РФ ракетами «Сапсан». Федеральная служба безопасности России проинформировала о ликвидации украинского предприятия, занимавшегося изготовлением ракетных комплексов. ВС РФ успешно уничтожили цеха по производству ракет в Днепропетровской и Сумской областях. Позднее ФСБ озвучила оценку потерь, нанесённых Украине в результате этих ударов. Министерство обороны России, в свою очередь, опубликовало видеозапись, демонстрирующую заводы по производству ракет «Сапсан» после атаки.