Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 08:04

«Любой ценой»: ВСУ стягивают силы для взятия Новоконстантиновки

РИАН: ВСУ получили приказ любой ценой захватить Новоконстантиновку

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Генштаб ВСУ поставил 225-му штурмовому полку задачу во что бы то ни стало занять село Новоконстантиновка на Сумском направлении. Об этом РИА «Новости» заявил информированный источник в российских силовых ведомствах.

«Основные усилия противник сосредоточил в Новоконстантиновке. В атаках принимают участие максимальное количество личного состава и техники, также задействуются подразделения ССО»,отметил собеседник агентства.

По данным источника, украинским военным приказано не только захватить населённый пункт, но и предоставить видеодоказательства успеха операции для подтверждения заявлений командования.

ВСУ попытались снять видео захвата села под Сумами и потеряли почти всех штурмовиков
ВСУ попытались снять видео захвата села под Сумами и потеряли почти всех штурмовиков

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации предотвратили попытки Украины нанести удары по территории РФ ракетами «Сапсан». Федеральная служба безопасности России проинформировала о ликвидации украинского предприятия, занимавшегося изготовлением ракетных комплексов. ВС РФ успешно уничтожили цеха по производству ракет в Днепропетровской и Сумской областях. Позднее ФСБ озвучила оценку потерь, нанесённых Украине в результате этих ударов. Министерство обороны России, в свою очередь, опубликовало видеозапись, демонстрирующую заводы по производству ракет «Сапсан» после атаки.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar