Ущерб Украине от поражения четырёх заводов по производству дальнобойных ракет «Сапсан» значительно превысил ущерб России от операции «Паутина», когда были нанесены удары БПЛА по военных аэродромам в Сибири. Об этом говорится в материалах ФСБ РФ, которая опубликовала видео с последствиями ударов по важным объектам.

Видео © Минобороны РФ/ФСБ РФ

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведённой ГУР МО Украины операции «Паутина», — говорится в сообщении ФСБ.

Вооружённые силы России и ФСБ нанесли совместные удары по наземным и подземным цехам четырёх предприятий по производству комплекса дальнобойных ракет «Сапсан» – Павлоградского механического завода, Павлоградского химического завода, Шосткинского казённого завода «Звезда», Шосткинского научно-исследовательского института химических продуктов. Именно здесь производилось и хранилось твёрдое топливо для ракет, изготавливались артиллерийские и реактивные снаряды, малые авиабомбы и термобарические заряды. Также заводы выпускали порох, боевые заряды и топливо для огнемётных систем, а также разрабатывали новые виды пороха.

В ходе операции удар был нанесён в запасной пункт Павлоградского химического завода (ПХЗ) в Житомирской области, задействованного в производстве дальнобойных ракет «Сапсан» ВСУ. Благодаря успешной операции ФСБ и Вооруженных сил заблокировала создание производства дальнобойных ракетных комплексов «Сапсан» на Украине на длительный срок.