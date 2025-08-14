Встреча Путина и Трампа
14 августа, 06:45

ФСБ оценила ущерб Украины от сокрушительных ударов по производству ракет «Сапсан»

ФСБ сочла колоссальным ущерб Украины от атак по производству ракет Сапсан

ОТРК «Спасан». Обложка © Wikipedia

Минобороны и ФСБ считают колоссальным для Украины ущерб от совместной операции по поражению заводов по производству дальнобойных ракет «Сапсан». Он превысил тот, что получила Россия в ходе ударов украинских беспилотников по аэродромам в начале июня, отметили в ФСБ.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведённой операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции «Паутина», — сказано в заявлении ФСБ.

По сле ударов по критически важным объектам украинского ВПК в двух областях Украины была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории России. При этом, судя по карте Минобороны и ФСБ, в «зону поражения» этих ракет входила почти вся Белоруссия, включая Минск.

«Сапсан» мёртв! Заводы по созданию ракет на Украине сняли на видео после сокрушительных ударов
Как отметили в ФСБ, благодаря скоординированным действиям российских силовых ведомств и Армии России украинская ракетная программа по производству комплексов «Сапсан» была уничтожена. В ходе ударов с землёй сравняли ракетные цеха в Днепропетровской и Сумской областях.

Андрей Бражников
