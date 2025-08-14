ФСБ оценила ущерб Украины от сокрушительных ударов по производству ракет «Сапсан»

Минобороны и ФСБ считают колоссальным для Украины ущерб от совместной операции по поражению заводов по производству дальнобойных ракет «Сапсан». Он превысил тот, что получила Россия в ходе ударов украинских беспилотников по аэродромам в начале июня, отметили в ФСБ.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведённой операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции «Паутина», — сказано в заявлении ФСБ.