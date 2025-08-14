Москва и почти вся Белоруссия: Появилась карта с «зоной поражения‎» ракетами «Сапсан»

В радиус возможного поражения украинскими дальнобойными ракетами «Сапсан», заводы по производству которых были уничтожены Армией России, входит Москва. Об этом свидетельствует карта, опубликованная Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

Согласно схеме, под удар нового оружия попадала большая часть Центральной России, включая Москву и область. Также в «зоне поражения» практически вся территория Белоруссии, в том числе её столица – Минск.