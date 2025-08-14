Москва и почти вся Белоруссия: Появилась карта с «зоной поражения» ракетами «Сапсан»
ФСБ обнародовала карту с зоной возможного поражения украинскими ракетами Сапсан
Обложка © ФСБ России
В радиус возможного поражения украинскими дальнобойными ракетами «Сапсан», заводы по производству которых были уничтожены Армией России, входит Москва. Об этом свидетельствует карта, опубликованная Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.
Согласно схеме, под удар нового оружия попадала большая часть Центральной России, включая Москву и область. Также в «зоне поражения» практически вся территория Белоруссии, в том числе её столица – Минск.
Ранее в ФСБ заявили, что благодаря скоординированным действиям российских силовых ведомств и Армии России украинская ракетная программа по производству комплексов «Сапсан» была уничтожена. Этими ракетами с соглашения одной из стран НАТО Киев думал бить вглубь России. В ходе ударов с землёй сравняли ракетные цеха в Днепропетровской и Сумской областях.