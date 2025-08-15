Наёмник ВСУ из Азербайджана Азазаде Асим Махироглы сдался в плен российским бойцам в окрестностях села Петровское на границе ЛНР и Харьковской области.

Уроженец Баку служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде и решил сдаться в плен, когда оказался в окружении ВС РФ. Мужчина показал корреспонденту ТАСС татуировки с нацистской символикой.

А ранее ВС РФ взяли в плен 23-летнего наёмника из Вьетнама, который служил в составе 4-го интернационального легиона ВСУ на Краснолиманском направлении. Он был единственным, кто выжил после удара ВС РФ по бункеру ВСУ, но был тяжело ранен в ходе обстрела. Ему оторвало руку.