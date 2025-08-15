Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 08:46

Наемник из Азербайджана сдался в плен ВС РФ на границе с Харьковской областью

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Наёмник ВСУ из Азербайджана Азазаде Асим Махироглы сдался в плен российским бойцам в окрестностях села Петровское на границе ЛНР и Харьковской области.

Уроженец Баку служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде и решил сдаться в плен, когда оказался в окружении ВС РФ. Мужчина показал корреспонденту ТАСС татуировки с нацистской символикой.

«Берут без опыта»: Огромные потери заставили ВСУ поменять подход к наёмникам
«Берут без опыта»: Огромные потери заставили ВСУ поменять подход к наёмникам

А ранее ВС РФ взяли в плен 23-летнего наёмника из Вьетнама, который служил в составе 4-го интернационального легиона ВСУ на Краснолиманском направлении. Он был единственным, кто выжил после удара ВС РФ по бункеру ВСУ, но был тяжело ранен в ходе обстрела. Ему оторвало руку.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar