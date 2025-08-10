Встреча Путина и Трампа
10 августа, 07:56

«Берут без опыта»: Огромные потери заставили ВСУ поменять подход к наёмникам

Санчес: ВСУ снижают требования к колумбийским наёмникам из-за масштабных потерь

Обложка © Getty Images / Jose Colon / Anadolu Agency

Украинские военные вынуждены минимально оценивать профессиональные качества иностранных бойцов из Колумбии из-за катастрофических потерь личного состава. Об этом сообщил преподаватель Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес в интервью РИА «Новости».

«Требования минимальны. В бригаде «Магура» (ВСУ — Прим.Life.ru) заявляют, что опыт воинской службы не обязателен, и постоянно снижают требования», — заявил эксперт.

По словам преподавателя, если ранее колумбийских наёмников ценили за боевой опыт, то сейчас командование ВСУ делает ставку исключительно на численное пополнение.

Являющийся автором экспертного заключения для Конгресса Колумбии по вопросам наёмничества Санчес подчеркнул, что массовая гибель профессиональных бойцов и их отток в другие горячие точки вынудили украинскую сторону компенсировать качество количеством. В настоящее время, как отмечает эксперт, подготовка новых бойцов сводится к ускоренному курсу без должного внимания к их первоначальной квалификации.

Силовики рассказали, как чувствует себя оставшийся без руки 23-летний наёмник из Вьетнама

В июле текущего года сообщалось, что наёмники из Мексики присоединились к Вооружённым силам Украины. Отмечается, что новобранцы проходят интенсивный двухмесячный курс по основам боевой подготовки. Однако это не помогает ВСУ избежать катастрофических потерь среди личного состава.

