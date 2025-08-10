Украинские военные вынуждены минимально оценивать профессиональные качества иностранных бойцов из Колумбии из-за катастрофических потерь личного состава. Об этом сообщил преподаватель Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес в интервью РИА «Новости».

«Требования минимальны. В бригаде «Магура» (ВСУ — Прим.Life.ru) заявляют, что опыт воинской службы не обязателен, и постоянно снижают требования», — заявил эксперт.

По словам преподавателя, если ранее колумбийских наёмников ценили за боевой опыт, то сейчас командование ВСУ делает ставку исключительно на численное пополнение.

Являющийся автором экспертного заключения для Конгресса Колумбии по вопросам наёмничества Санчес подчеркнул, что массовая гибель профессиональных бойцов и их отток в другие горячие точки вынудили украинскую сторону компенсировать качество количеством. В настоящее время, как отмечает эксперт, подготовка новых бойцов сводится к ускоренному курсу без должного внимания к их первоначальной квалификации.