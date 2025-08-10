Встреча Путина и Трампа
10 августа, 05:43

Силовики рассказали, как чувствует себя оставшийся без руки 23-летний наёмник из Вьетнама

Состояние наёмника из Вьетнама с Краснолиманского направления удовлетворительное

Российские солдаты взяли в плен 23-летнего наёмника из Вьетнама, который служил в составе 4-го интернационального легиона ВСУ на Краснолиманском направлении. Сейчас с ним всё в порядке, хотя изначально он выглядел не очень хорошо.

Состояние задержанного удовлетворительное, он не испытывает серьёзных проблем со здоровьем. Молодой наёмник признался, что стал последним выжившим после удара по позициям его отряда.

Российское Министерство обороны пока не давало официальных комментариев по этому случаю. Тем не менее, факт присутствия бойцов из Юго-Восточной Азии в рядах иностранных подразделений ВСУ подтверждается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Украинская ДРГ из 30 наёмников пыталась прорваться через брянскую границу
Ранее Life.ru рассказывал о том самом наёмнике. Он был единственным, кто выжил после удара ВС РФ по бункеру ВСУ неподалёку от Красного Лимана. Хотя ему и посчастливилось выжить, он был тяжело ранен в ходе обстрела. Кажется, ему оторвало руку.

Раненый вьетнамский легионер. Фото © Telegram / RT

