Российские солдаты взяли в плен 23-летнего наёмника из Вьетнама, который служил в составе 4-го интернационального легиона ВСУ на Краснолиманском направлении. Сейчас с ним всё в порядке, хотя изначально он выглядел не очень хорошо.

Состояние задержанного удовлетворительное, он не испытывает серьёзных проблем со здоровьем. Молодой наёмник признался, что стал последним выжившим после удара по позициям его отряда.

Российское Министерство обороны пока не давало официальных комментариев по этому случаю. Тем не менее, факт присутствия бойцов из Юго-Восточной Азии в рядах иностранных подразделений ВСУ подтверждается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.