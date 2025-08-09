Украинская ДРГ из 30 наёмников пыталась прорваться через брянскую границу

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в составе 30 солдат попыталась проникнуть на территорию России в районе села Манев Брянской области. Нежданных гостей боем встретили российские военные, пишет Mash.

Вражескую ДРГ обнаружили около 6 утра наши пограничники и отбили атаку. Согласно сведениям журналистов, на территорию РФ пыталась прорваться часть группировки наёмников из Турции, Польши и Грузии. Удар по солдатам нанесли РСЗО, артиллерия и авиация. Минимум четверо ранены, выжившие пытаются отступить на исходные позиции. Прорыва границы не допущено.