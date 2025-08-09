Мексиканское добровольческое подразделение Miquiztli Force, воюющее в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, заявило о значительных потерях в украинской бригаде «Хартия». Как пишет РИА «Новости», многие военнослужащие числятся пропавшими без вести, а командование скрывает реальные масштабы потерь.

В ответе на вопрос подписчика о том, стоит ли вербоваться в «Хартию», представители Miquiztli Force подчеркнули: «Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить».