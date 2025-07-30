Мексика предупредила Украину о передаче знаний о FPV-дронах наркокартелям

Мексиканские спецслужбы направили Украине сообщение о том, что часть добровольцев из Мексики могла использовать службу в Вооружённых силах Украины (ВСУ) для овладения технологиями управления дронами с целью передачи навыков криминальным группировкам. Об этом сообщает французское издание Intelligence Online.

Центр национальной разведки Мексики (CNI) летом 2024 года передал Службе безопасности Украины информацию, в которой указывалось: некоторые добровольцы вступали в «Интернациональный легион» с намерением получить продвинутые знания по эксплуатации FPV-дронов.

После этого СБУ начала проверку мексиканских и колумбийских бойцов, в частности тех, кто служит в подразделении Tactical Group Ethos. Следствие выявило, что иностранцы сознательно искали возможности пройти обучение пилотированию дронов, игнорируя другие виды подготовки.

Один из руководителей СБУ подчеркнул, что некоторые добровольцы приезжают для того, чтобы освоить управление относительно недорогими дронами и впоследствии продать эти знания заинтересованным криминальным группам.