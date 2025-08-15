Командиры и бойцы сдавшего Бахмут батальона ВСУ исчезли после бегства с ещё одной высоты
Командиры и треть бойцов 60-го батальона ВСУ бежали с позиций в ДНР и пропали
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
Треть бойцов батальона и командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ внезапно и в большой спешке покинули свои позиции на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60-го омбр ВСУ сбежали из расположения на Краснолиманском направлении», — рассказали представители силовых структур.
Попытки установить связь с беглецами не увенчались успехом — ни один из них не выходит на контакт. Управление батальоном полностью потеряно, передаёт ТАCС. Интересно, что 4 августа 2022 года Владимир Зеленский присвоил этой бригаде почётное наименование «Ингулецкая». Также подразделение входило в гарнизон ВСУ, который весной 2023 года покинул Артёмовск (Бахмут) из-за прорыва Армии России.
Ранее власти Украины включили Одессу в список городов, где уже ведутся или возможны боевые действия. В этот перечень вошли 119 населённых пунктов. Теперь в соответствии с законом о «правовом режиме военного положения» там могут сформировать военную администрацию.