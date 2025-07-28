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Регион
28 июля, 10:55

«Индус» ушёл на СВО и погиб в первом штурме. Его могилу случайно нашли волонтёры

Иностранец из Пермского края уехал на СВО и погиб в первом же штурме

Обложка © «ВКонтакте» / «Вежливые люди»

Обложка © «ВКонтакте» / «Вежливые люди»

Могилу бойца с позывным «Индус», уроженца другой страны, волонтёры обнаружили случайно на кладбище у деревни Болгары в Пермском крае, куда прибыли на субботник. Информацию об этом разместили в сообществе «Вежливые люди» во «ВКонтакте».

Погибший — Сридхар Рауагуру, проживавший в селе Култаево Пермского муниципального округа. Он служил в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады и участвовал в спецоперации на Донецком направлении, пишет URA.ru.

«В одной из поездок на фронт наши ребята познакомились с «Индусом» — он пришёл служить из Култаево. Всего через неделю после знакомства он отправился в свой первый бой и погиб смертью храбрых», — рассказали участники сообщества.

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Ранее сообщалось, что на боевом задании в зоне проведения специальной военной операции погиб Геннадий Старунов, учитель ОБЖ из Москвы.

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Марина Фещенко
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