«Индус» ушёл на СВО и погиб в первом штурме. Его могилу случайно нашли волонтёры

Могилу бойца с позывным «Индус», уроженца другой страны, волонтёры обнаружили случайно на кладбище у деревни Болгары в Пермском крае, куда прибыли на субботник. Информацию об этом разместили в сообществе «Вежливые люди» во «ВКонтакте».

Погибший — Сридхар Рауагуру, проживавший в селе Култаево Пермского муниципального округа. Он служил в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады и участвовал в спецоперации на Донецком направлении, пишет URA.ru.