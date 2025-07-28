«Индус» ушёл на СВО и погиб в первом штурме. Его могилу случайно нашли волонтёры
Иностранец из Пермского края уехал на СВО и погиб в первом же штурме
Обложка © «ВКонтакте» / «Вежливые люди»
Могилу бойца с позывным «Индус», уроженца другой страны, волонтёры обнаружили случайно на кладбище у деревни Болгары в Пермском крае, куда прибыли на субботник. Информацию об этом разместили в сообществе «Вежливые люди» во «ВКонтакте».
Погибший — Сридхар Рауагуру, проживавший в селе Култаево Пермского муниципального округа. Он служил в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады и участвовал в спецоперации на Донецком направлении, пишет URA.ru.
«В одной из поездок на фронт наши ребята познакомились с «Индусом» — он пришёл служить из Култаево. Всего через неделю после знакомства он отправился в свой первый бой и погиб смертью храбрых», — рассказали участники сообщества.