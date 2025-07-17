«Был на СВО, потом уехал»: Поветкин раскрыл подробности гибели своего тренера
Поветкин назвал погибшего тренера Нестерова верным другом и истинным патриотом РФ
Поветкин вместе со своим тренером. Обложка © VK / Мир бокса
Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин рассказал подробности трагической гибели своего тренера Игоря Нестерова. Спортсмен назвал его «настоящим другом и патриотом России».
«Он был на СВО, потом уехал в другую страну. Там погиб», — с горечью сообщил 45-летний боксёр в беседе с ТАСС.
Нестеров сыграл ключевую роль в карьере Поветкина. Под его чутким руководством спортсмен достиг впечатляющих успехов в боксе. Среди главных достижений Поветкина — золотая медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. В 2003 году он стал чемпионом мира, а также дважды побеждал на чемпионатах Европы — в 2002 и 2004 годах.
Гибель Нестерова стала тяжёлой утратой не только для Поветкина, но и для всего российского бокса. Как отмечают коллеги, покойный был человеком исключительной принципиальности и преданности своему делу.