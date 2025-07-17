«Был на СВО, потом уехал»: Поветкин раскрыл подробности гибели своего тренера

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин рассказал подробности трагической гибели своего тренера Игоря Нестерова. Спортсмен назвал его «настоящим другом и патриотом России».

«Он был на СВО, потом уехал в другую страну. Там погиб», — с горечью сообщил 45-летний боксёр в беседе с ТАСС.

Нестеров сыграл ключевую роль в карьере Поветкина. Под его чутким руководством спортсмен достиг впечатляющих успехов в боксе. Среди главных достижений Поветкина — золотая медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. В 2003 году он стал чемпионом мира, а также дважды побеждал на чемпионатах Европы — в 2002 и 2004 годах.