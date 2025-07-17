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17 июля, 12:11

«Был на СВО, потом уехал»: Поветкин раскрыл подробности гибели своего тренера

Поветкин назвал погибшего тренера Нестерова верным другом и истинным патриотом РФ

Поветкин вместе со своим тренером. Обложка © VK / Мир бокса

Поветкин вместе со своим тренером. Обложка © VK / Мир бокса

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин рассказал подробности трагической гибели своего тренера Игоря Нестерова. Спортсмен назвал его «настоящим другом и патриотом России».

«Он был на СВО, потом уехал в другую страну. Там погиб», — с горечью сообщил 45-летний боксёр в беседе с ТАСС.

Нестеров сыграл ключевую роль в карьере Поветкина. Под его чутким руководством спортсмен достиг впечатляющих успехов в боксе. Среди главных достижений Поветкина — золотая медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. В 2003 году он стал чемпионом мира, а также дважды побеждал на чемпионатах Европы — в 2002 и 2004 годах.

Гибель Нестерова стала тяжёлой утратой не только для Поветкина, но и для всего российского бокса. Как отмечают коллеги, покойный был человеком исключительной принципиальности и преданности своему делу.

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О смерти Нестерова стало известно сегодня. Трагедия произошла в Африке, во время выполнения боевой задачи. Александр Поветкин опубликовал в своих социальных сетях слова скорби, выразив соболезнования: «Покойся с миром, Кабан».

Алиса Хуссаин
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