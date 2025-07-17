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16 июля, 22:52

«Покойся с миром, Кабан»: Александр Поветкин попрощался с погибшим на боевом задании тренером

Тренер чемпиона Поветкина Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания

Игорь Нестеров. Обложка © VK / Мир бокса

Игорь Нестеров. Обложка © VK / Мир бокса

Тренер по силовой подготовке и спарринг-партнёр олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания в Африке. Об этом сообщила промоутерская компания «Мир бокса» в социальных сетях.

«С прискорбием сообщаем, что при выполнении боевого задания погиб Игорь Нестеров. Игорь входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнёром. А главное, был одним из ближайших друзей Александра. Уход Игоря Нестерова – большая утрата для всей боксёрской семьи», – говорится в сообщении.

Сам Александр Поветкин выразил соболезнования в соцсетях, написав: «Покойся с миром, Кабан».

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Игорь Нестеров был частью команды Поветкина на протяжении всей его профессиональной карьеры. Сам Поветкин – олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди любителей, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), временный чемпион мира по версии WBC (2020-2021). Боксёр объявил о завершении карьеры в 2021 году, однако в феврале 2024 года сообщил о возможности возвращения на ринг при улучшении состояния здоровья.

Ранее Life.ru писал, что спортивные достижения Александра Поветкина с 28 сентября 2014 года аннулировали из-за допинга. Боксёра также отстранили от соревнований на четыре года, срок дисквалификации действует до 20 октября 2028 года.

Юния Ларсон
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