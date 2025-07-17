«Покойся с миром, Кабан»: Александр Поветкин попрощался с погибшим на боевом задании тренером

Тренер по силовой подготовке и спарринг-партнёр олимпийского чемпиона по боксу Александра Поветкина Игорь Нестеров погиб при выполнении боевого задания в Африке. Об этом сообщила промоутерская компания «Мир бокса» в социальных сетях.

«С прискорбием сообщаем, что при выполнении боевого задания погиб Игорь Нестеров. Игорь входил в команду олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Поветкина, был его тренером по силовой подготовке и спарринг-партнёром. А главное, был одним из ближайших друзей Александра. Уход Игоря Нестерова – большая утрата для всей боксёрской семьи», – говорится в сообщении.

Сам Александр Поветкин выразил соболезнования в соцсетях, написав: «Покойся с миром, Кабан».