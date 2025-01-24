Спортивные достижения боксёра Поветкина за 10 лет аннулировали из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) от имени Международной ассоциации бокса (IBA) сообщило о дисквалификации российского боксёра Александра Поветкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как уточняется, дисквалификация связана с использованием запрещённого вещества — остарина, обнаруженного в образце спортсмена, взятом в 2014 году. Остарин относится к категории селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM), которые часто применяются для увеличения мышечной массы и улучшения спортивных показателей. Данные о нарушении были предоставлены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на основании расследований профессора Ричарда Макларена и анализа московской лаборатории.