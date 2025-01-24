Спортивные достижения боксёра Поветкина за 10 лет аннулировали из-за допинга
Международное агентство допинг-тестирования отстранило Поветкина на четыре года
Александр Поветкин. Обложка © Telegram / Александр Поветкин
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) от имени Международной ассоциации бокса (IBA) сообщило о дисквалификации российского боксёра Александра Поветкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Как уточняется, дисквалификация связана с использованием запрещённого вещества — остарина, обнаруженного в образце спортсмена, взятом в 2014 году. Остарин относится к категории селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM), которые часто применяются для увеличения мышечной массы и улучшения спортивных показателей. Данные о нарушении были предоставлены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на основании расследований профессора Ричарда Макларена и анализа московской лаборатории.
Как говорится в сообщении, Поветкин был уведомлён о деле и своих правах, однако решил не оспаривать предъявленные обвинения. В результате спортсмен отстранён на период с 21 октября 2024 года до 20 октября 2028 года. Также аннулированы все его результаты с 28 сентября 2014 года.
Напомним, Поветкин сообщил об окончании карьеры в июне 2021 года. Однако в октябре 2024 года спортсмена временно отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.