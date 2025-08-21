Стальной шторм: как 600 «Калибров» и «Гераней» поставили на колени ВПК Украины Оглавление 614 ударов возмездия: Армия России накрыла Украину стальным кулаком Кофемашины Зеленского: что на самом деле производил уничтоженный завод Flex Энергетический коллапс: как Россия останавливает всю военную машину Украины Последний гвоздь в гроб ВВС: разгромлены аэродромы и моторный завод Удар по заводу в Житомирской области: ремонта для ВСУ больше не будет Российские ракеты и БПЛА добрались до военных и энергетических объектов Украины. Под раздачу попала и компания с американскими корнями. Какие объекты уничтожены минувшей ночью — в материале Life.ru. 21 августа, 11:18 Конец дронам с американской начинкой: ВС РФ ликвидировали ключевой завод ВСУ в Мукачеве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

614 ударов возмездия: Армия России накрыла Украину стальным кулаком

Как сообщает телеграм-канал «Военное обозрение», в масштабной атаке были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые применили крылатые ракеты Х-101, а также гиперзвуковые комплексы «Кинжал», морские ракеты «Калибр» с акватории Чёрного моря и ударные беспилотники «Герань-2». Воздушные силы Украины утверждают, что Россия нанесла удар 614 БПЛА и ракетами. И якобы большинство было сбито, но ситуация на земле говорит об обратном.

— Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ, — сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве отметили, что все назначенные для ударов объекты поражены.

Удар крылатыми ракетами «Калибр». Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Кофемашины Зеленского: что на самом деле производил уничтоженный завод Flex

В Закарпатской области уничтожен завод Flex. Американское предприятие занималось выпуском электроники в Мукачеве. В целом производство, как и сама компания, интересны для изучения.

— Этот завод производил много чего. В том числе и начинку для дронов ВСУ. А значит, его «вынос» не сразу, но сильно скажется на выпуске продукции украинскими мини-заводами по производству дронов, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Сама же компания Flex Ltd. обладает множеством производственных и складских помещений по всему миру. Например, в польcком Лодзе находится логистический центр. Как раз в этом городе в 2024 году фиксировали прибытие из Вирджинии украинского транспортного самолёта Ан-124. Возможно, американская компания предоставляла свои мощности для перемещения и хранения грузов для ВСУ.

— Россия потратила несколько крылатых ракет на атаку по американскому заводу в Закарпатье. Это было обычное гражданское производство, инвестиции США. Там выпускали бытовые товары, например кофемашины, — уверяет в своих социальных сетях Владимир Зеленский, адресуя, вероятно, свои жалобы в Вашингтон.

Энергетический коллапс: как Россия останавливает всю военную машину Украины

Удары по объектам, связанным с хранением нефти и газа, продолжаются уже несколько дней. В Одесской области 18 августа атакованы терминалы нефтяной компании SOCAR, а в ночь с 19-го на 20-е — нефтебаза «Тритон», расположенная на территории логистического узла Oil Transshipment Complex.

В Павлограде БПЛА «Герань» поразили газораспределительную станцию. И такие объекты тоже уже не первый день атакуют наши войска. Накануне удар был нанесён по станции Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

— Станция находится на магистральных газопроводах «Шебелинка – Диканька – Киев», «Елец – Диканька – Киев» и «Шебелинка – Переяслав – Киев», идущих от основных месторождений в Харьковской области в Киев и далее на запад. По сути, это главная газовая артерия, питающая голубым топливом столицу и области Центральной и Западной Украины, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Ударные БПЛА «Герань». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Последний гвоздь в гроб ВВС: разгромлены аэродромы и моторный завод

Под удар российских БПЛА и ракет попали аэродромы, используемые ВСУ. Известно о прилёте по авиабазе Дубно в Ровенской области. Кроме того, атаке подвергся киевский аэропорт Борисполь.

Производство авиационных двигателей остановили российские ракеты в Запорожье. Тут удар пришёлся на завод «Мотор сич». В результате атаки возник пожар, который и добил мощности предприятия.

Удар по заводу в Житомирской области: ремонта для ВСУ больше не будет

После очередной атаки по производственной мощности украинского ВПК у ВСУ могут возникнуть проблемы с техникой. В Житомирской области «Кинжал» разрушил склады и мощности завода «Спецоборонмаш». Он занимался выпуском и ремонтом узлов для БТР и БМП. Кроме того, здесь производили бронеплиты. Сообщается, что возможности предприятия теперь значительно сократились.

Авторы Даниил Черных