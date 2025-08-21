Новости СВО. ВС РФ освободили Сухецкое, ВСУ бежали из Паковки и Новогеоргиевки, Киев расчехлил F-16, чудовищные потери Украины в СВО, 21 августа Оглавление Освобождение Сухецкого и Пановки: Армия России прорвалась севернее Красноармейска Расширение буферной зоны: освобождена Новогеоргиевка в Днепропетровской области Курская область: Киев перебрасывает войска, но не атакует Данные хакеров: потери ВСУ за время СВО превысили 1,7 млн Армия России продвигается по Днепропетровской области и ДНР, Киев пытается пробраться к Курской области, российские хакеры получили списки потерь ВСУ, — дайджест Life.ru. 20 августа, 21:07 Армия России закрепляется на позициях в Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Освобождение Сухецкого и Пановки: Армия России прорвалась севернее Красноармейска

Российские войска освободили в Донецкой Народной Республике населённые пункты Сухецкое и Панковка. Эти сёла находятся на Покровском направлении. Взятие последнего подтверждает прорыв ВС РФ севернее Красноармейска (Покровска).

— Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское, — заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Канал «Военная хроника» говорит о начале боёв за Константиновку. Авторы ресурса отмечают, что Россия не спешит со взятием города. Войска постепенно уничтожают логистические маршруты и инфраструктуру ВСУ.

Армия России уничтожает противника и вдали от линии фронта. В оккупированном Украиной Славянске «Искандер» прилетел по пункту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Противник занял складские помещения на улице Ярослава Мудрого, но пробыл там недолго.

Расчёт ОТРК «Искандер» нанёс удар по пункту временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Расширение буферной зоны: освобождена Новогеоргиевка в Днепропетровской области

В Днепропетровской области российские войска заняли Новогеоргиевку. Освободили её бойцы 57-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Этот населённый пункт находится на границе с ДНР.

— Новогеоргиевка стала пятым населенником на Днепропетровщине, освобождённым российскими войсками наравне с Малиевкой, Январским, Дачным и Вороным. Формирование буферной зоны вдоль «ленточки» продолжается, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 21 августа 2025 года. Группировка войск «Восток» освободила Новогеоргиевку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область: Киев перебрасывает войска, но не атакует

К курскому приграничью Киев продолжает перебрасывать войска, но активных действий пока не предпринимает. По местам размещения ВСУ работают наши военные лётчики.

Сообщается, что на этом направлении работают украинские истребители. Несколько дней назад Тёткино было атаковано Су-27 и F-16.

— Интенсивность применения авиации возросла, что можно увидеть и на других направлениях. ВСУ, видимо, достали старые запасы или получили новые и активно бьют ими по нашим войскам, — пишет «Архангел спецназа».

Данные хакеров: потери ВСУ за время СВО превысили 1,7 млн

Благодаря российским хакерам из Killnet стало известно об общих потерях ВСУ за время проведения специальной военной операции. Киевский режим потерял свыше 1,7 млн человек. Самое большое количество выбывших зафиксировано в текущем году.

— Главным показателем тяжёлых потерь врага являются не вскрытые базы, а крайне разрежённые боевые порядки на ЛБС, непрекращающаяся лютая мобилизация и полное отсутствие добровольцев в военкоматах. От этого и надо плясать, начиная рассуждать про потери, — считает автор канала «Старше Эдды».

Также у хакеров оказались списки командования ССО и ГУР. Кроме количества потерь получен доступ и к спискам всех поставщиков и всему тому, что было передано Украине. Вся эта информация была размещена в сервисе OneDrive.

Авторы Даниил Черных