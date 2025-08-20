Генштаб ВСУ хранил данные о миллионных потерях в облачных сервисах Microsoft

Генштаб ВСУ хранил данные о понесённых потерях на фронте в облачном хранилище OneDrive. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя хакерской группировки KillNet, которые сегодня смогли взломать украинские данные.

«Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. В ответе за атаку: KillNet», — сказал собеседник агентства.