Генштаб ВСУ хранил данные о миллионных потерях в облачных сервисах Microsoft
Хакеры Killnet: Информация Генштаба ВСУ хранилась в облачных ресурсах OneDrive
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skorzewiak
Генштаб ВСУ хранил данные о понесённых потерях на фронте в облачном хранилище OneDrive. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя хакерской группировки KillNet, которые сегодня смогли взломать украинские данные.
«Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. В ответе за атаку: KillNet», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что российские хакеры опубликовали данные, полученные из Генштаба ВСУ. Согласно обнародованной информации, за три с половиной года боевых действий киевские войска потеряли 1,7 миллиона человек, включая убитых и пропавших без вести.