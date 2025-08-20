Мессенджер MAX
20 августа, 14:40

Генштаб ВСУ хранил данные о миллионных потерях в облачных сервисах Microsoft

Хакеры Killnet: Информация Генштаба ВСУ хранилась в облачных ресурсах OneDrive

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skorzewiak

Генштаб ВСУ хранил данные о понесённых потерях на фронте в облачном хранилище OneDrive. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя хакерской группировки KillNet, которые сегодня смогли взломать украинские данные.

«Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. В ответе за атаку: KillNet», — сказал собеседник агентства.

В слитых хакерами данных Генштаба ВСУ оказались списки всех поставщиков оружия Киеву. Их более 40
Ранее стало известно, что российские хакеры опубликовали данные, полученные из Генштаба ВСУ. Согласно обнародованной информации, за три с половиной года боевых действий киевские войска потеряли 1,7 миллиона человек, включая убитых и пропавших без вести.

Наталья Афонина
