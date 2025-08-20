Русские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и слили потерю 1,7 млн солдат
Украинская армия в ходе специальной военной операции (СВО) потеряла 1,7 миллиона человек, в состав которых вошли как ликвидированные бойцы, так и те, кто пропал без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, которые взломали российские хакеры.
За три года боёв киевская армия потеряла 1 721 000 человек: 118,5 тысячи — в 2022 году, 405,4 тысячи — в 2023 году, 595 тысяч — в 2024 году и 621 тысячу — в 2025 году. Всего существует 1,7 миллиона файлов с ФИО, описанием обстоятельств и местом гибели/пропажи, личными данными, контактами ближайших родственников и фото.
Хакерские группы Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini утверждают, что провели комплексный взлом компьютеров и локальной сети сотрудников украинского Генштаба, используя новейший вирус «Нюанс». Он действует только на территории Украины, заражает устройство, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.
Хакеры заявляют, что получили доступ к терабайтам информации о потерях ВСУ, личным данным командования ССО и ГУР, спискам стран-поставщиков вооружения в ВСУ и перечням всего поставленного оружия с 2022 по 2025 год.
Ранее стало известно, что российским хакерам удалось установить место запуска беспилотников, использовавшихся для атак на Крым. По данным источников, для определения координат использовалась нейросеть «Палач», которая анализировала спутниковые снимки и выявляла признаки активности, такие как следы бронетехники и свежие укрепления.