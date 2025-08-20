Русские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и слили потерю 1,7 млн солдат

Украинская армия в ходе специальной военной операции (СВО) потеряла 1,7 миллиона человек, в состав которых вошли как ликвидированные бойцы, так и те, кто пропал без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, которые взломали российские хакеры.

Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО. Фото © Telegram / Mash

За три года боёв киевская армия потеряла 1 721 000 человек: 118,5 тысячи — в 2022 году, 405,4 тысячи — в 2023 году, 595 тысяч — в 2024 году и 621 тысячу — в 2025 году. Всего существует 1,7 миллиона файлов с ФИО, описанием обстоятельств и местом гибели/пропажи, личными данными, контактами ближайших родственников и фото.

Хакерские группы Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini утверждают, что провели комплексный взлом компьютеров и локальной сети сотрудников украинского Генштаба, используя новейший вирус «Нюанс». Он действует только на территории Украины, заражает устройство, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.

Хакеры заявляют, что получили доступ к терабайтам информации о потерях ВСУ, личным данным командования ССО и ГУР, спискам стран-поставщиков вооружения в ВСУ и перечням всего поставленного оружия с 2022 по 2025 год.