В Черниговской области был обнаружен лагерь с иностранными наёмниками, в том числе из Колумбии, благодаря действиям российского хакера. Взломав оборонительную компанию Kongsberg, хакер под псевдонимом PalachPro получил доступ к аккаунту военнослужащего и в течение полугода следил за его действиями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Российский хакер помог нанести удар по лагерю иностранных наёмников в Черниговской области. Фото © Telegram/ Mash

В результате хакеру удалось собрать информацию, включая фотографии полигона, помещения, где проходила подготовка наёмников, и схемы их перемещений. Уже 12 августа ВС РФ нанесли точечный удар по 262 учебному центру ВСУ в Черниговской области, используя два оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер». В результате атаки погибли и были ранены около 50 человек, а также была поражена материально-техническая база учебных центров и военная техника.