В Херсонской области бойцы группировки Днепр уничтожили французских наёмников
Французские наёмники были уничтожены на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор БПЛА группировки войск «Днепр» Хаба.
По словам оператора, наёмники прибыли на место с некими чемоданами и готовились к нападению на российские позиции. Французов определили по шевронам: среди них встречались люди европейской внешности, а также темнокожие. Для поражения целей использовались дроны DJI Mavic и FPV, которые уничтожили два пикапа. Операция заняла около часа.
Оператор также отметил, что ранее на этом участке фиксировалось присутствие грузинских наёмников.
А ранее в российских силовых структурах сообщили, что группа мобилизованных 71-й отдельной егерской бригады Вооружённых сил Украины пропала без вести спустя всего 10 дней после прибытия на фронт. Отмечается, что подобные случаи стали носить системный характер. Командование сознательно бросает плохо подготовленных мобилизованных на передовую, чтобы сдерживать наступление российских войск. Эта практика получила среди военных циничное название «закидывание мясом».