В Херсонской области бойцы группировки Днепр уничтожили французских наёмников

Французские наёмники были уничтожены на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью беспилотников. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор БПЛА группировки войск «Днепр» Хаба.

По словам оператора, наёмники прибыли на место с некими чемоданами и готовились к нападению на российские позиции. Французов определили по шевронам: среди них встречались люди европейской внешности, а также темнокожие. Для поражения целей использовались дроны DJI Mavic и FPV, которые уничтожили два пикапа. Операция заняла около часа.

Оператор также отметил, что ранее на этом участке фиксировалось присутствие грузинских наёмников.