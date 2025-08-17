«Не бумажный тигр»: В Британии оценили мощь Армии России
Успех РФ на недавнем саммите в США обусловлен успехами Армии России в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение высказал отставной полковник британских Вооружённых сил Ричард Кемп в интервью изданию The Sunday Telegraph.
Кемп считает, что результативность переговоров для российской стороны была достигнута не благодаря влиянию президента РФ Владимира Путина на американского лидера Дональда Трампа, а в силу того, что Вооружённые силы Российской Федерации демонстрируют активное продвижение на различных направлениях.
По его словам, Москва смогла доказать, что её армия является грозной силой, а не «бумажным тигром».
«Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить её», — резюмировал экс-полковник.
Ранее сообщалось, что за сутки Вооружённые силы России взяли под контроль два населённых пункта в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Речь идёт о Колодези и Вороное. Освобождение населённых пунктов — это заслуга бойцов группировки войск «Восток» и «Запад».