Успех РФ на недавнем саммите в США обусловлен успехами Армии России в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение высказал отставной полковник британских Вооружённых сил Ричард Кемп в интервью изданию The Sunday Telegraph.

Кемп считает, что результативность переговоров для российской стороны была достигнута не благодаря влиянию президента РФ Владимира Путина на американского лидера Дональда Трампа, а в силу того, что Вооружённые силы Российской Федерации демонстрируют активное продвижение на различных направлениях.

По его словам, Москва смогла доказать, что её армия является грозной силой, а не «бумажным тигром».

«Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить её», — резюмировал экс-полковник.