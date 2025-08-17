Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

17 августа, 02:38

«Не бумажный тигр»: В Британии оценили мощь Армии России

Экс-полковник Кемп: Успех России на саммите обусловлен победами в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Успех РФ на недавнем саммите в США обусловлен успехами Армии России в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение высказал отставной полковник британских Вооружённых сил Ричард Кемп в интервью изданию The Sunday Telegraph.

Кемп считает, что результативность переговоров для российской стороны была достигнута не благодаря влиянию президента РФ Владимира Путина на американского лидера Дональда Трампа, а в силу того, что Вооружённые силы Российской Федерации демонстрируют активное продвижение на различных направлениях.

По его словам, Москва смогла доказать, что её армия является грозной силой, а не «бумажным тигром».

«Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить её», — резюмировал экс-полковник.

Ранее сообщалось, что за сутки Вооружённые силы России взяли под контроль два населённых пункта в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Речь идёт о Колодези и Вороное. Освобождение населённых пунктов — это заслуга бойцов группировки войск «Восток» и «Запад».

Виталий Приходько
