Инструмент пропаганды: Иностранные наёмники боятся воевать на передовой с ВСУ

Иностранные наёмники, как правило, дислоцируются в тыловых районах Украины и не участвуют в боевых действиях на передовой вместе с ВСУ. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба (Абхаз) на форуме «Юг молодой» в Бердянске.

«С наёмниками встретиться тяжело, потому что они в основном находятся в глубине. Они в большей степени инструмент пропаганды и немного тех, кто принимает непосредственное участие. Поэтому это чисто так, для того, чтобы показать, что с Украиной кто-то есть. Они на передовую не приходят», — подчеркнул командир «Пятнашки» в беседе с ТАСС.