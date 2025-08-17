Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 09:00

Стало известно, почему колумбийские наёмники хотят выйти из рядов ВСУ

Военный Мансур: Наёмники Колумбии ищут шанс уехать из-за плохого отношения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NelsonHache

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NelsonHache

Из-за невыплаты зарплаты и плохого отношения со стороны командиров ВСУ многие колумбийские наёмники стремятся покинуть Украину. Об этом РИА «Новости» сообщил отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины.

«На Украине многим колумбийцам иногда не платят... Многие из тех (наёмников — прим. Life.ru), у кого я брал интервью, хотели как можно скорее уехать оттуда и найти возможность отправиться на работу в Польшу», — сказал он.

Он отметил, что его соотечественники жаловались на плохое отношение командиров и на то, что их часто отправляют на передовую именно из-за того, что они — колумбийцы.

«Элитные» батальоны ВСУ и наёмники идут прорывать границу России, наши бойцы наготове
«Элитные» батальоны ВСУ и наёмники идут прорывать границу России, наши бойцы наготове

Ранее сообщалось, что наёмник ВСУ из Азербайджана Азазаде Асим Махироглы сдался в плен российским войскам в окрестностях села Петровское на границе ЛНР и Харьковской области. Уроженец Баку служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде и принял решение сдаться, оказавшись в окружении ВС РФ.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Колумбия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar