Военный Мансур: Наёмники Колумбии ищут шанс уехать из-за плохого отношения
Из-за невыплаты зарплаты и плохого отношения со стороны командиров ВСУ многие колумбийские наёмники стремятся покинуть Украину. Об этом РИА «Новости» сообщил отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины.
«На Украине многим колумбийцам иногда не платят... Многие из тех (наёмников — прим. Life.ru), у кого я брал интервью, хотели как можно скорее уехать оттуда и найти возможность отправиться на работу в Польшу», — сказал он.
Он отметил, что его соотечественники жаловались на плохое отношение командиров и на то, что их часто отправляют на передовую именно из-за того, что они — колумбийцы.
Ранее сообщалось, что наёмник ВСУ из Азербайджана Азазаде Асим Махироглы сдался в плен российским войскам в окрестностях села Петровское на границе ЛНР и Харьковской области. Уроженец Баку служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде и принял решение сдаться, оказавшись в окружении ВС РФ.