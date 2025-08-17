Из-за невыплаты зарплаты и плохого отношения со стороны командиров ВСУ многие колумбийские наёмники стремятся покинуть Украину. Об этом РИА «Новости» сообщил отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины.

«На Украине многим колумбийцам иногда не платят... Многие из тех (наёмников — прим. Life.ru), у кого я брал интервью, хотели как можно скорее уехать оттуда и найти возможность отправиться на работу в Польшу», — сказал он.

Он отметил, что его соотечественники жаловались на плохое отношение командиров и на то, что их часто отправляют на передовую именно из-за того, что они — колумбийцы.