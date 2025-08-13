Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 06:25

«Элитные» батальоны ВСУ и наёмники идут прорывать границу России, наши бойцы наготове

Алаудинов: ВСУ сосредоточили в приграничье ССО и наёмников для новой атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) готовится использовать спецназ из наёмников и военных Сил специальных операций ВСУ для атаки в российском приграничье. Планы противника разоблачил замначальник главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Пока мы не можем с уверенностью сказать, какой это будет участок территории — мы можем отметить, что это ССО Украины, которые состоят из, скажем так, специалистов, которые у них ещё остались, одни из самых боеспособных подразделений», — уточнил командир спецназа «Ахмат» в беседе с ТАCC.

Согласно сведениям Алаудинова, эти подразделения были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на данный участок. Среди сил ВСУ есть большое количество иностранцев, отметил Алаудинов.

Сырский перебросил резервы под Красноармейск из-за прорыва российских войск
Сырский перебросил резервы под Красноармейск из-за прорыва российских войск

Ранее Life.ru писал, что ВСУ бегут из Доброполья из-за стремительного продвижения Армии России. Кроме того, нашим парням удалось взять под контроль важный участок трассы в ДНР на пути к Красноармейску. На Западе уже раскритиковали Киев, запаниковавший из-за наступления ВС РФ.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Апти Алаудинов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar